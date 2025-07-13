РФ атаковала КАБами село в Днепропетровской области: погибла женщина

В Великомихайловской общине, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, 13 июля от российских обстрелов погибла 88-летняя женщина.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: По данным властей, из-за ударов КАБами на одном из частных дворов произошло возгорание – горели летняя кухня и гараж. Повреждены 5 домов.

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Впоследствии в ОГА сообщили, что враг атаковал город Самар беспилотниками.

Повреждена инфраструктура. Деталей нет.