РФ атаковала КАБами село в Днепропетровской области: погибла женщина
Воскресенье, 13 июля 2025, 13:12
В Великомихайловской общине, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, 13 июля от российских обстрелов погибла 88-летняя женщина.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: По данным властей, из-за ударов КАБами на одном из частных дворов произошло возгорание – горели летняя кухня и гараж. Повреждены 5 домов.
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Впоследствии в ОГА сообщили, что враг атаковал город Самар беспилотниками.
Повреждена инфраструктура. Деталей нет.