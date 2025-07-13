Генсек НАТО відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня
Неділя, 13 липня 2025, 15:37
На початку наступного тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до США.
Джерело: пресслужба НАТО, пише "Європейська правда"
Деталі: У понеділок, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.
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Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу.
Передісторія:
- Раніше, під час саміту НАТО Рютте прокоментував висловлювання Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я. Пояснюючи використання Трампом лайливих слів, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще таткові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".
- Рютте тоді заявив, що його слова про "татка", які прозвучали в контексті розмови з президентом США, не стосувались самого Трампа.