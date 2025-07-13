Генсек НАТО відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня

На початку наступного тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до США.

Джерело: пресслужба НАТО, пише "Європейська правда"

Деталі: У понеділок, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.

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Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу.

Передісторія: