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Генсек НАТО відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня

Уляна Кричковська, Ольга КацімонНеділя, 13 липня 2025, 15:37
Генсек НАТО відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня
Getty Images

На початку наступного тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до США. 

Джерело: пресслужба НАТО, пише "Європейська правда"

Деталі: У понеділок, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.

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Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу.

Передісторія: 

  • Раніше, під час саміту НАТО Рютте прокоментував висловлювання Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я. Пояснюючи використання Трампом лайливих слів, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще таткові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".
  • Рютте тоді заявив, що його слова про "татка", які прозвучали в контексті розмови з президентом США, не стосувались самого Трампа.

НАТОСША
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