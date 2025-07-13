Генсек НАТО посетит Трампа в Вашингтоне на следующей неделе

В начале следующей недели генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в США.

Источник: пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда"

Детали: В понедельник, 14 июля, Рютте посетит Вашингтон с двухдневным визитом.

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Ожидается, что во время своего визита он встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны США Пит Хэгсет, а также членами Конгресса.

Предистория: