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Генсек НАТО посетит Трампа в Вашингтоне на следующей неделе

Уляна Кричковская, Ольга КацимонВоскресенье, 13 июля 2025, 15:37
Генсек НАТО посетит Трампа в Вашингтоне на следующей неделе
Getty Images

В начале следующей недели генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в США.

Источник: пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда"

Детали: В понедельник, 14 июля, Рютте посетит Вашингтон с двухдневным визитом.

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Ожидается, что во время своего визита он встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны США Пит Хэгсет, а также членами Конгресса.

Предистория:

  • Ранее, во время саммита НАТО Рютте прокомментировал высказывания Трампа о конфликте между Израилем и Ираном. Трамп сравнил страны с дерущимися детьми и заявил, что обе стороны нарушили перемирие. Объясняя использование Трампом нецензурной лексики, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал: "А еще папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику".
  • Рютте тогда заявил, что его слова о "папе", которые прозвучали в контексте разговора с президентом США, не касались самого Трампа.

НАТОСША
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