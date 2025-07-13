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Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії

Уляна Кричковська, Ольга КацімонНеділя, 13 липня 2025, 18:58
Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії
Фото: PAP

У неділю, 13 липня, в римо-католицькому кафедральному соборі Луцька на Волині відбулася урочиста меса за жертвами Волинської трагедії, у якій взяли участь польські дипломати. 

Джерело: PAP, пише "Європейська правда"

Деталі: Нещодавно польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

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Відтак 13 липня, в римо-католицькому кафедральному соборі Луцька на Волині відбулася урочиста меса за жертвами Волинської трагедії.

Серед учасників меси були представники польської меншини в Україні, польські дипломати та представники влади Волинської області.

На думку єпископа Едварда Кави, який проводив месу, Україна та Польща готові до обговорення важкої історичної події.

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Кава наголосив, що потрібна ексгумація всіх жертв, щоб встановити їхні імена і віддати загиблим шану. Єпископ також зазначив, що "відродження пам’яті" важливе не лише для поляків, а й для українців.

Пряма мова Кави: "Я думаю, що це допоможе не лише полякам загоїти свої рани, але й нам в Україні це потрібно, щоб дивитися правді в очі, протистояти цій правді. Я переконаний, що це значно зміцнить відносини між Польщею та Україною, між народами. Це також загоїть усі ці рани та нарешті покладе край цій темі". 

Передісторія:

  • Коли польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" – українському МЗС у відповідь на це заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.
  • У червні Мінкульті повідомили, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).
  • Польща, своєю чергою, надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова. 
  • 13 липня писали, що Польща очікує найближчим часом отримати дозвіл і провести пошукові роботи з виявлення останків польських жертв злочинів на Волині ще в одному місці на території Пужників Тернопільської області.

Волинська областьЛуцькПольща
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