Польша и Украина в Луцке почтили память жертв Волынской трагедии

В воскресенье, 13 июля, в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни состоялась торжественная месса по жертвам Волынской трагедии, в которой приняли участие польские дипломаты.

Источник: PAP, пишет "Европейская правда"

Детали: Недавно польский Сейм объявил 11 июля Днём памяти "жертв геноцида, совершённого ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

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В связи с этим 13 июля в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни прошла торжественная месса по жертвам Волынской трагедии.

Среди участников мессы были представители польского меньшинства в Украине, польские дипломаты и представители властей Волынской области.

По мнению епископа Эдварда Кавы, который проводил мессу, Украина и Польша готовы обсуждать это тяжёлое историческое событие.

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Кава подчеркнул, что необходима эксгумация всех жертв, чтобы установить их имена и отдать погибшим должные почести. Епископ также отметил, что "возрождение памяти" важно не только для поляков, но и для украинцев.

Прямая речь Кавы: "Я думаю, что это поможет не только полякам залечить свои раны, но и нам в Украине это необходимо, чтобы смотреть правде в глаза, противостоять этой правде. Я убеждён, что это значительно укрепит отношения между Польшей и Украиной, между нашими народами. Это также залечит все эти раны и, наконец, поставит точку в этом вопросе".

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