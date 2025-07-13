Польша и Украина в Луцке почтили память жертв Волынской трагедии
В воскресенье, 13 июля, в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни состоялась торжественная месса по жертвам Волынской трагедии, в которой приняли участие польские дипломаты.
Источник: PAP, пишет "Европейская правда"
Детали: Недавно польский Сейм объявил 11 июля Днём памяти "жертв геноцида, совершённого ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".
В связи с этим 13 июля в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни прошла торжественная месса по жертвам Волынской трагедии.
Среди участников мессы были представители польского меньшинства в Украине, польские дипломаты и представители властей Волынской области.
По мнению епископа Эдварда Кавы, который проводил мессу, Украина и Польша готовы обсуждать это тяжёлое историческое событие.
Кава подчеркнул, что необходима эксгумация всех жертв, чтобы установить их имена и отдать погибшим должные почести. Епископ также отметил, что "возрождение памяти" важно не только для поляков, но и для украинцев.
Прямая речь Кавы: "Я думаю, что это поможет не только полякам залечить свои раны, но и нам в Украине это необходимо, чтобы смотреть правде в глаза, противостоять этой правде. Я убеждён, что это значительно укрепит отношения между Польшей и Украиной, между нашими народами. Это также залечит все эти раны и, наконец, поставит точку в этом вопросе".
Предыстория:
- Когда польский Сейм определил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", украинский МИД в ответ на это заявил, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами.
- В июне Минкульти сообщили, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).
- Польша, в свою очередь, предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова.
- 13 июля писали, что Польша ожидает в ближайшее время получить разрешение и провести поисковые работы по обнаружению останков польских жертв преступлений на Волыни еще в одном месте на территории Пужников Тернопольской области.