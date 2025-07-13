Прокуратура пояснила, чому київський наркодилер, засуджений до 5 років, зараз на волі

Київська міська прокуратура пояснила, що київський наркодилер Юрій Чернецький, який був засуджений до 5 років позбавлення волі, наразі перебуває на свободі, оскільки в одній справі проти нього вирок було скасовано, а в іншій він вийшов під заставу.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця прокуратури Ірина Винокурова в коментарі УП

Дослівно прокуратура: "Сьогодні низка ТГ-каналів опублікувала інформацію про те, що "киянин, засуджений за збут наркотиків, перебуває на волі".

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Як ми повідомляли, у 2022 році рішенням Бориспільського міськрайонного суду обвинуваченого за ч. 1 ст. 307 КК України (зберігання та збут наркотиків) було засуджено до 5 років позбавлення волі. Це рішення залишив в силі й суд апеляційної інстанції.

Однак Верховний Суд касаційну скаргу захисників 51-річного засудженого задовольнив частково, вирок скасував. Наразі розгляд справи триває.

Зазначимо, що Бориспільський міськрайонний суд, куди справу скеровано на новий розгляд, не підтримав позицію прокурорів про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд застосував до нього нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржила це рішення, втім апеляційний суд скаргу прокурорів не задовольнив. Вже на засіданні 16.06.2025 суд відмовив прокурору у застосуванні до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

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Деталі: У прокуратурі зазначили, що Бориспільським міськрайонним судом Київської області наступне судове засідання в цій справі призначено на 23 липня 2025 року.

Крім того, ще одне кримінальне провадження за обвинуваченням цього ж чоловіка у збуті наркотиків та незаконному поводженні з боєприпасами (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України) перебуває на розгляді Печерського районного суду міста Києва.

Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу обвинуваченому до 22 серпня 2025 року. Водночас судом, починаючи з 2022 року, неодноразово зменшувався розмір визначеної застави з майже 4 млн до 1 млн гривень. Заставу в 1 млн грн обвинувачений сплатив.

Прокурори подали апеляційну скаргу та оскаржують зменшення суми застави. Розгляд справи призначено на 28 липня 2025 року.

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в коментарі УП пояснила, що в першій справі підозрюваному було обрано нічний домашній арешт, але його термін закінчився.

Вийти ж на волю йому дозволило саме зменшення суми застави у другій справі Печерським районним судом.

Що передувало: 13 грудня 2022 року Київська міська прокуратура повідомляла, що вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області Юрію Чернецькому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.