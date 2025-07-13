Прокуратура объяснила, почему киевский наркодилер, приговоренный к 5 годам, сейчас на свободе

Киевская городская прокуратура объяснила, что киевский наркодилер Юрий Чернецкий, который был приговорен к 5 годам лишения свободы, сейчас находится на свободе, поскольку в одном деле против него приговор был отменен, а в другом он вышел под залог.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии УП

Дословно прокуратура: "Сегодня ряд ТГ-каналов опубликовал информацию о том, что "киевлянин, осужденный за сбыт наркотиков, находится на свободе".

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Как мы сообщали, в 2022 году решением Бориспольского горрайонного суда обвиняемый по ч. 1 ст. 307 УК Украины (хранение и сбыт наркотиков) был приговорен к 5 годам лишения свободы. Это решение оставил в силе и суд апелляционной инстанции.

Однако Верховный Суд кассационную жалобу защитников 51-летнего осужденного удовлетворил частично, приговор отменил. Сейчас рассмотрение дела продолжается.

Отметим, что Бориспольский горрайонный суд, куда дело направлено на новое рассмотрение, не поддержал позицию прокуроров об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд применил к нему ночной домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение, однако апелляционный суд жалобу прокуроров не удовлетворил. Уже на заседании 16.06.2025 суд отказал прокурору в применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей".

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Детали: В прокуратуре отметили, что Бориспольским горрайонным судом Киевской области следующее судебное заседание по этому делу назначено на 23 июля 2025 года.

Кроме того, еще одно уголовное производство по обвинению этого же мужчины в сбыте наркотиков и незаконном обращении с боеприпасами (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 263 УК Украины) находится на рассмотрении Печерского районного суда города Киева.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения обвиняемому до 22 августа 2025 года. В то же время судом, начиная с 2022 года, неоднократно уменьшался размер определенного залога с почти 4 млн до 1 млн гривен. Залог в 1 млн грн обвиняемый уплатил.

Прокуроры подали апелляционную жалобу и оспаривают уменьшение суммы залога. Рассмотрение дела назначено на 28 июля 2025 года.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии УП пояснила, что в первом деле подозреваемому был избран ночной домашний арест, но его срок истек.

Выйти на свободу ему позволило именно уменьшение суммы залога во втором деле Печерским районным судом.

Что предшествовало: 13 декабря 2022 года Киевская городская прокуратура сообщала, что приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области Юрию Чернецкому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.