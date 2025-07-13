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Російський дрон атакував авто поліції на Харківщині: поранено 4 правоохоронців

Катерина ТищенкоНеділя, 13 липня 2025, 20:51
Російський дрон атакував авто поліції на Харківщині: поранено 4 правоохоронців
ілюстративне фото Getty Images

У Куп'янській громаді на Харківщині четверо поліцейських постраждали внаслідок ворожої атаки FPV-дроном.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Правоохоронці дістали поранень ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади під час виконання службових обов’язків.

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Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували".

Деталі: За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Харківська областьбезпілотникиполіція
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