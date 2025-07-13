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Российский дрон атаковал авто полиции на Харьковщине: ранены 4 правоохранителя

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 июля 2025, 20:51
Российский дрон атаковал авто полиции на Харьковщине: ранены 4 правоохранителя
иллюстративное фото Getty Images

В Купянской громаде Харьковской области четверо полицейских пострадали в результате вражеской атаки FPV-дроном.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Правоохранители получили ранения вечером 13 июля на территории Купянской городской территориальной громады во время выполнения служебных обязанностей.

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Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в районе одной из переправ.

В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РОП и двое полицейских полка полиции особого назначения. Их госпитализировали".

Детали: По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Харьковская областьбеспилотникиполиция
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