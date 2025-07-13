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Зеленський обіцяє Келлогу "повну інформацію" й очікує розуміння щодо примусу РФ до миру

Катерина ТищенкоНеділя, 13 липня 2025, 21:09
Зеленський обіцяє Келлогу повну інформацію й очікує розуміння щодо примусу РФ до миру
Зеленський і Келлог, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надасть спецпредставнику президента США Кіту Келлогу повну інформацію щодо ситуації у війні, а також розраховує на повне розуміння Сполученими Штатами можливостей примусу Росії до миру.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Говорили сьогодні і про візит генерала Келлога. На тижні будуть перемовини про подальшу підтримку.

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Доручив головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про російський потенціал і про наші перспективи.

Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, також наших розвідок. Інформація буде повна.

Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру".

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Що передувало: Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог 11 липня повідомив, що приїде до Києва у понеділок, 14 липня, його візит триватиме тиждень.

ЗеленськийСШАвійна
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