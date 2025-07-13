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Зеленский обещает Келлогу "полную информацию" и ожидает понимания насчет принуждения РФ к миру

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 июля 2025, 21:09
Зеленский обещает Келлогу полную информацию и ожидает понимания насчет принуждения РФ к миру
Зеленский и Келлог, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предоставит спецпредставителю президента США Киту Келлогу полную информацию о ситуации в войне, а также рассчитывает на полное понимание Соединенными Штатами возможностей принуждения России к миру.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Говорили сегодня и о визите генерала Келлога. На неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке.

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Поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах.

Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной.

Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать для принуждения России к миру".

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Что предшествовало: Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог 11 июля сообщил, что приедет в Киев в понедельник, 14 июля, его визит продлится неделю.

ЗеленскийСШАвойна
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