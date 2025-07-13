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Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України

Катерина ТищенкоНеділя, 13 липня 2025, 21:36
Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України
Ліндсі Грем, фото Getty Images

Сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем очікує найближчими днями рекордоного постачання зброї для захисту України від російської агресії.

Джерело: Грем в ефірі програми CBS "Face the Nation", пише АР

Пряма мова Грема: "Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для допомоги Україні захищатися…

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Однією з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, в найближчі дні та тижні будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

Деталі: За словами Грема, війна наближається до переломного моменту, оскільки Трамп виявляє зростаючий інтерес до допомоги Україні в боротьбі з Росією.

Грем та демократ Річард Блюменталь з Коннектикуту, які разом брали участь в ефірі CBS, заявили, що на Капітолійському пагорбі та серед європейських чиновників також зростає консенсус щодо використання частини російських активів на суму 300 мільярдів доларів, заморожених країнами "Групи семи" на початку повномасштабної війни, для допомоги Україні.

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"Настав час це зробити", – сказав Блюменталь.

Передісторія:

  • 10 липня вперше до зустрічі "коаліції рішучих" приєдналися представники Сполучених Штатів, зокрема спеціальний посланник президента генерал Кіт Келлог, сенатор Ліндсі Грем та сенатор Річард Блюменталь. 
  • Сенатори Грем та Блюменталь, як відомо, є ініціаторами нового санкційного законодавства у Конгресі, що передбачає запровадження великих тарифів проти держав, які торгують з Росією.
  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог 11 липня повідомив, що приїде до Києва у понеділок, 14 липня, його візит триватиме тиждень.
  • Трамп анонсував на понеділок, 14 липня, "важливу заяву" щодо Росії. За даними ЗМІ, Трамп розглядає можливість виділення Україні нових коштів вперше з моменту свого вступу на посаду в січні.

СШАдопомога Українізброя
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