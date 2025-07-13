Сенатор Грэм: В ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для Украины

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм ожидает в ближайшие дни рекордные поставки оружия для защиты Украины от российской агрессии.

Источник: Грэм в эфире программы CBS "Face the Nation", пишет АР

Прямая речь Грэма: "Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для помощи Украине в защите...

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Одним из самых больших просчетов Путина было то, что он решил переиграть Трампа. Посмотрите, в ближайшие дни и недели будут предприняты огромные усилия, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

Детали: По словам Грэма, война приближается к переломному моменту, поскольку Трамп проявляет растущий интерес к помощи Украине в борьбе с Россией.

Грэм и демократ Ричард Блюменталь из Коннектикута, которые вместе участвовали в эфире CBS, заявили, что на Капитолийском холме и среди европейских чиновников также растет консенсус по использованию части российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных странами "Группы семи" в начале полномасштабной войны, для помощи Украине.

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"Пришло время это сделать", – сказал Блюменталь.

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