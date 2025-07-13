Сенатор Грэм: В ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для Украины
Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм ожидает в ближайшие дни рекордные поставки оружия для защиты Украины от российской агрессии.
Источник: Грэм в эфире программы CBS "Face the Nation", пишет АР
Прямая речь Грэма: "Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для помощи Украине в защите...
Одним из самых больших просчетов Путина было то, что он решил переиграть Трампа. Посмотрите, в ближайшие дни и недели будут предприняты огромные усилия, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".
Детали: По словам Грэма, война приближается к переломному моменту, поскольку Трамп проявляет растущий интерес к помощи Украине в борьбе с Россией.
Грэм и демократ Ричард Блюменталь из Коннектикута, которые вместе участвовали в эфире CBS, заявили, что на Капитолийском холме и среди европейских чиновников также растет консенсус по использованию части российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных странами "Группы семи" в начале полномасштабной войны, для помощи Украине.
"Пришло время это сделать", – сказал Блюменталь.
Предыстория:
- 10 июля впервые к встрече "коалиции решительных" присоединились представители Соединенных Штатов, в частности специальный посланник президента генерал Кит Келлог, сенатор Линдси Грэм и сенатор Ричард Блюменталь.
- Сенаторы Грэм и Блюменталь, как известно, являются инициаторами нового санкционного законодательства в Конгрессе, предусматривающего введение высоких тарифов против государств, которые торгуют с Россией.
- Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог 11 июля сообщил, что приедет в Киев в понедельник, 14 июля, его визит продлится неделю.
- Трамп анонсировал на понедельник, 14 июля, "важное заявление" по России. По данным СМИ, Трамп рассматривает возможность выделения Украине новых средств впервые с момента своего вступления в должность в январе.