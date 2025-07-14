Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"У нас їх залишилося всього 6": Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть Україні Patriot

Альона Мазуренко Понеділок, 14 липня 2025, 02:32
У нас їх залишилося всього 6: Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть Україні Patriot
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не зможе дати Україні більше систем ППО Patriot, бо в країні їх залишилося всього шість. Також він заявив, що Берлін не планує постачатиме далекобійні ракети Taurus Києву. 

Джерело: Пісторіус в інтерв'ю Financial Times 

Деталі: Пісторіус дав інтерв'ю перед візитом у США, де він має зустрітися з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Реклама:

За його словами, міністри обговорять "дорожню карту" підтримки безпеки США в Європі та питання американських систем ППО Patriot для України.

Пісторіус розповів, що Берлін вже передав Києву 3 зі своїх 12 систем Patriot: "У нас залишилося лише 6 у Німеччині".

Він пояснив, що 2 інші були надані Польщі, і принаймні 1 завжди була недоступна через технічне обслуговування або навчання.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Пісторіуса: "Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше".

Водночас німецький міністр додав, що обговорить пропозицію, яку він зробив Гегсету минулого місяця, щоб дозволити Німеччині купити 2 системи Patriot у США для Києва.

Також він сказав, що Німеччина не постачатиме свої далекобійні ракети Taurus Україні, незважаючи на хвилю нещодавніх повітряних атак Росії та поновлений запит Києва.

НімеччинаППОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України
Прокуратура пояснила, чому київський наркодилер, засуджений до 5 років, зараз на волі
Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії
фотоНа Київщині чоловік підірвав гранату й поранив 5 поліцейських, його застрелили
відеоСБУ заявила про ліквідацію російських агентів, які убили її полковника у Києві
Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських "Шахедів" у п'яти локаціях
Усі новини...
Німеччина
Наступна зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться протягом 10 днів – німецький генерал
Генерал Бундесверу розповів про переговори щодо Patriot для України
Україна отримає далекобійні засоби, профінансовані Німеччиною
Останні новини
02:32
"У нас їх залишилося всього 6": Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть Україні Patriot
01:35
Біткоїн сягнув нового історичного максимуму: понад 119 тисяч доларів
01:27
Телескоп Джеймса Вебба показав, як формуються зірки в туманності за 4000 світлових років від Землі
00:34
Фізична активність – еліксир молодості: вона може знизити ризик передчасної смерті на 40%
00:26
"Челсі" здобув розгромну перемогу над "ПСЖ" у фіналі клубного ЧС-2025 з футболу
23:50
На Алясці гуркотить вулкан, який неактивний уже понад сто років: як це можливо
23:22
У Харкові через негоду знесло дах складу видавництва Vivat: що відомо про пошкодження
23:18
Ворожий дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині
23:08
Росіяни атакували Полтавщину: постраждала людина, пошкоджено будинки
22:59
велоспортІталійка Лонго Боргіні зупинила гегемонію нідерландок і виграла жіночу Джиро д’Італія
Усі новини...
Реклама:
Реклама: