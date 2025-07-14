"У нас їх залишилося всього 6": Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть Україні Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не зможе дати Україні більше систем ППО Patriot, бо в країні їх залишилося всього шість. Також він заявив, що Берлін не планує постачатиме далекобійні ракети Taurus Києву.

Джерело: Пісторіус в інтерв'ю Financial Times

Деталі: Пісторіус дав інтерв'ю перед візитом у США, де він має зустрітися з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

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За його словами, міністри обговорять "дорожню карту" підтримки безпеки США в Європі та питання американських систем ППО Patriot для України.

Пісторіус розповів, що Берлін вже передав Києву 3 зі своїх 12 систем Patriot: "У нас залишилося лише 6 у Німеччині".

Він пояснив, що 2 інші були надані Польщі, і принаймні 1 завжди була недоступна через технічне обслуговування або навчання.

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Пряма мова Пісторіуса: "Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше".

Водночас німецький міністр додав, що обговорить пропозицію, яку він зробив Гегсету минулого місяця, щоб дозволити Німеччині купити 2 системи Patriot у США для Києва.

Також він сказав, що Німеччина не постачатиме свої далекобійні ракети Taurus Україні, незважаючи на хвилю нещодавніх повітряних атак Росії та поновлений запит Києва.