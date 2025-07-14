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"У нас их осталось всего 6": Писториус объяснил, почему Германия не даст Украине Patriot

Алена МазуренкоПонедельник, 14 июля 2025, 02:32
У нас их осталось всего 6: Писториус объяснил, почему Германия не даст Украине Patriot
Министр обороны Германии Борис Писториус. фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не сможет дать Украине больше систем ПВО Patriot, потому что в стране их осталось всего шесть. Также он заявил, что Берлин не планирует поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву.

Источник: Писториус в интервью Financial Times

Детали: Писториус дал интервью перед визитом в США, где должен встретиться с министром обороны США Питом Гегсетом.

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По его словам, министры обсудят "дорожную карту" поддержки безопасности США в Европе и вопросы американских систем ПВО Patriot для Украины.

Писториус рассказал, что Берлин уже передал Киеву 3 из своих 12 систем Patriot: "У нас осталось всего 6 в Германии".

Он объяснил, что 2 другие были предоставлены Польше, и по крайней мере 1 всегда была недоступна из-за технического обслуживания или обучения.

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Прямая речь Писториуса: "Это действительно мало, особенно учитывая цели НАТО относительно возможностей, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше".

В то же время, немецкий министр добавил, что обсудит предложение, которое он сделал Гегсету в прошлом месяце, чтобы позволить Германии купить 2 системы Patriot у США для Киева.

Также он сказал, что Германия не будет поставлять свои дальнобойные ракеты Taurus Украине, несмотря на волну недавних воздушных атак России и обновленный запрос Киева.

ГерманияПВОУкраина
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