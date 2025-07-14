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Росіяни атакували "Шахедами" Чугуїв: пошкоджено промислове підприємство

Альона Мазуренко Понеділок, 14 липня 2025, 02:59

Російські окупанти атакували "Шахедами" Чугуїв Харківської області та пошкодили промислове підприємство.

Джерело: міський голова Чугуєва Галина Мінаєва

Дослівно: "Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство".

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Деталі: Мер повідомила, що наразі постраждалих немає, а відповідні служби виїхали на місце події.

Наразі на території країни, крім західних областей, триває повітряна тривога через атаку російських безпілотників. Раніше місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі.

Харківська областьШахедбезпілотникиросійсько-українська війна
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