Росіяни атакували "Шахедами" Чугуїв: пошкоджено промислове підприємство

Російські окупанти атакували "Шахедами" Чугуїв Харківської області та пошкодили промислове підприємство.

Джерело: міський голова Чугуєва Галина Мінаєва

Дослівно: "Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство".

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Деталі: Мер повідомила, що наразі постраждалих немає, а відповідні служби виїхали на місце події.

Наразі на території країни, крім західних областей, триває повітряна тривога через атаку російських безпілотників. Раніше місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі.