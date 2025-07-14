Росіяни атакували "Шахедами" Чугуїв: пошкоджено промислове підприємство
Понеділок, 14 липня 2025, 02:59
Російські окупанти атакували "Шахедами" Чугуїв Харківської області та пошкодили промислове підприємство.
Джерело: міський голова Чугуєва Галина Мінаєва
Дослівно: "Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство".
Реклама:
Деталі: Мер повідомила, що наразі постраждалих немає, а відповідні служби виїхали на місце події.
Наразі на території країни, крім західних областей, триває повітряна тривога через атаку російських безпілотників. Раніше місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі.