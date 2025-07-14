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Россияне атаковали "Шахедами" Чугуев: повреждено промышленное предприятие

Алена МазуренкоПонедельник, 14 июля 2025, 02:59

Российские оккупанты атаковали "Шахедами" Чугуев Харьковской области и повредили промышленное предприятие.

Источник: городской голова Чугуева Галина Минаева

Дословно: "Около полуночи шахеды атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие".

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Детали: Мэр сообщила, что в настоящее время пострадавших нет, а соответствующие службы выехали на место происшествия.

На территории страны, кроме западных областей, продолжается воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников. Ранее местные паблики сообщали о звуках взрывов в Днепре.

Харьковская областьШахедбеспилотникироссийско-украинская война
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