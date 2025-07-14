Россияне атаковали "Шахедами" Чугуев: повреждено промышленное предприятие
Понедельник, 14 июля 2025, 02:59
Российские оккупанты атаковали "Шахедами" Чугуев Харьковской области и повредили промышленное предприятие.
Источник: городской голова Чугуева Галина Минаева
Дословно: "Около полуночи шахеды атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие".
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Детали: Мэр сообщила, что в настоящее время пострадавших нет, а соответствующие службы выехали на место происшествия.
На территории страны, кроме западных областей, продолжается воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников. Ранее местные паблики сообщали о звуках взрывов в Днепре.