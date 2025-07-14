Reuters: в ЄС погодились знизити граничну ціну на російську нафту на 15%

Посли Європейського Союзу перебувають на етапі узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, який включатиме зниження граничної ціни на російську нафту. Так, ціна на російську нафту становитиме близько 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Джерело: чотири джерела Reuters в ЄС після зустрічі 13 липня

Деталі: Співрозмовники видання повідомили, що всі елементи пакету узгоджено, хоча одна держава-член все ще має технічне застереження щодо нового граничного значення.

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Джерела, які розмовляли на умовах анонімності, заявили, що очікують досягнення повної угоди в понеділок, 14 липня, перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі, де можуть офіційно схвалити пакет.

Також джерела повідомили, що вони домовилися про "динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін".

11 липня Єврокомісія запропонувала плаваюче обмеження цін на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці.

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Одне з джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи з середньої ціни російської сирої нафти за останні 22 тижні мінус 15%.

Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих трьох місяців.

Джерела повідомили, що Словаччина, яка затримувала запропонований пакет заходів, все ще очікує запевнень від Єврокомісії щодо своїх занепокоєнь щодо планів поступового припинення поставок російського газу, але погодилася на нові заходи.

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