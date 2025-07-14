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Reuters: в ЕС согласились снизить предельную цену на российскую нефть на 15%

Алена МазуренкоПонедельник, 14 июля 2025, 03:23
Reuters: в ЕС согласились снизить предельную цену на российскую нефть на 15%
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Послы Европейского Союза находятся на этапе согласования 18-го пакета санкций против России, включающего снижение предельной цены на российскую нефть. Так, цена на российскую нефть составит около 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.

Источник: четыре источника Reuters в ЕС после встречи 13 июля

Детали: Собеседники издания сообщили, что все элементы пакета согласованы, хотя одно государство-член все еще имеет техническую оговорку относительно нового предельного значения.

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Говорившие на условиях анонимности источники заявили, что ожидают достижения полного соглашения в понедельник, 14 июля, перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе, где могут официально одобрить пакет.

Также источники сообщили, что они договорились о "динамическом механизме ценообразования для ограничения цен".

11 июля Еврокомиссия предложила плавающее ограничение цен на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца.

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Один из источников сообщил, что начальная цена будет составлять около 47 долларов за баррель, исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели минус 15%.

Кроме того, цена будет пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев вместо предложенных трех месяцев.

Источники сообщили, что Словакия, которая задерживала предложенный пакет мер, все еще ожидает заверений от Еврокомиссии относительно своих беспокойств относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа, но согласилась на новые меры.

Напомним:

  • В воскресенье, 13 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) соберется в Брюсселе на внеочередное заседание, во время которого послы государств Европейского Союза обсудят проект 18-го пакета санкций ЕС против России, а также тарифы США для ЕС.

ЕСнефтьРосcиясанкции
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