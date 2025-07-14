Трамп заявив, що надасть Україні Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, заявивши, що вони необхідні Києву, адже правитель Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається...

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Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складної військової техніки. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо".

Деталі: Про це він заявив журналістам на базі Ендрюс біля Вашингтона.

Трамп не назвав кількість Patriot, які він планує відправити до України, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їх вартість.

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Він планує зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня, щоб обговорити Україну та інші питання.