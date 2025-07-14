Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявив, что они необходимы Киеву, ведь правитель России Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит".

Источник: Reuters

Прямая речь Трампа: "Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится...

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Мы, по сути, собираемся присылать им разные единицы очень сложной военной техники. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим".

Детали: Об этом он заявил журналистам на базе Эндрюс возле Вашингтона.

Трамп не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

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Он намерен встретиться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на этой неделе, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.