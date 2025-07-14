Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявив, что они необходимы Киеву, ведь правитель России Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит".
Источник: Reuters
Прямая речь Трампа: "Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится...
Мы, по сути, собираемся присылать им разные единицы очень сложной военной техники. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим".
Детали: Об этом он заявил журналистам на базе Эндрюс возле Вашингтона.
Трамп не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.
Он намерен встретиться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на этой неделе, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.