РФ будує бункери і ангари на своїх авіабазах після успіху операції "Павутина" – ISW
Супутникові знімки свідчать про те, що Росія починає будувати захисні споруди на своїх авіабазах після успіху операції "Павутина", яка знищила частину стратегічної авіації РФ.
Джерело: звіт інституту вивчення війни (ISW)
Дослівно: "Нещодавні супутникові знімки свідчать про те, що Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України "Павутина" 1 червня".
Деталі: Frontelligence Insight повідомила, що супутникові знімки, зібрані 7 липня, показують, що російські війська побудували приблизно 10 посилених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та 8 будівель схожих на ангари на авіабазі Халіно в Курській області.
Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 27 червня на авіабазі Халіно, також показують посилені ангари.
Знімки, зібрані 9 липня, показують, що російські війська побудували дві бетонні споруди схожі на бункери на авіабазі Саки в окупованому Криму. Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 7 липня, також показують бетонні укриття для літаків.
Водночас Frontelligence повідомила, що супутникові знімки від 9 липня не показують жодних будівельних робіт на авіабазі Джанкой в окупованому Криму.
Крім того, нещодавні супутникові знімки показують уламки бомбардувальників, які досі знаходяться на авіабазі Бєлая в Іркутській області та авіабазі Оленья в Мурманській області – двох авіабазах, які українські війська завдали ударів під час операції "Павутина".
Нагадаємо:
- 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п'ять аеродромів на території РФ: "Оленья" в Мурманській, "Бєлая" в Іркутській, "Дягілево" в Рязанській, "Іваново" в Іванівській та "Українка" в Амурській областях.
- Удар по авіабазі "Бєлая", розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали FPV-дрони, частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів.
- Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
- В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.