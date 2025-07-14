РФ будує бункери і ангари на своїх авіабазах після успіху операції "Павутина" – ISW

Супутникові знімки свідчать про те, що Росія починає будувати захисні споруди на своїх авіабазах після успіху операції "Павутина", яка знищила частину стратегічної авіації РФ.

Джерело: звіт інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Нещодавні супутникові знімки свідчать про те, що Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України "Павутина" 1 червня".

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Деталі: Frontelligence Insight повідомила, що супутникові знімки, зібрані 7 липня, показують, що російські війська побудували приблизно 10 посилених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та 8 будівель схожих на ангари на авіабазі Халіно в Курській області.

Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 27 червня на авіабазі Халіно, також показують посилені ангари.

Знімки, зібрані 9 липня, показують, що російські війська побудували дві бетонні споруди схожі на бункери на авіабазі Саки в окупованому Криму. Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 7 липня, також показують бетонні укриття для літаків.

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Водночас Frontelligence повідомила, що супутникові знімки від 9 липня не показують жодних будівельних робіт на авіабазі Джанкой в окупованому Криму.

Крім того, нещодавні супутникові знімки показують уламки бомбардувальників, які досі знаходяться на авіабазі Бєлая в Іркутській області та авіабазі Оленья в Мурманській області – двох авіабазах, які українські війська завдали ударів під час операції "Павутина".

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