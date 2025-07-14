Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ будує бункери і ангари на своїх авіабазах після успіху операції "Павутина" – ISW

Альона Мазуренко Понеділок, 14 липня 2025, 05:35
РФ будує бункери і ангари на своїх авіабазах після успіху операції Павутина – ISW
фото з відкритих джерел

Супутникові знімки свідчать про те, що Росія починає будувати захисні споруди на своїх авіабазах після успіху операції "Павутина", яка знищила частину стратегічної авіації РФ.

Джерело: звіт інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Нещодавні супутникові знімки свідчать про те, що Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України "Павутина" 1 червня".

Реклама:

Деталі: Frontelligence Insight повідомила, що супутникові знімки, зібрані 7 липня, показують, що російські війська побудували приблизно 10 посилених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та 8 будівель схожих на ангари на авіабазі Халіно в Курській області.

Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 27 червня на авіабазі Халіно, також показують посилені ангари.

 

Знімки, зібрані 9 липня, показують, що російські війська побудували дві бетонні споруди схожі на бункери на авіабазі Саки в окупованому Криму. Супутникові знімки Planet Labs, зібрані 7 липня, також показують бетонні укриття для літаків.

РЕКЛАМА:

Водночас Frontelligence повідомила, що супутникові знімки від 9 липня не показують жодних будівельних робіт на авіабазі Джанкой в окупованому Криму.

 

Крім того, нещодавні супутникові знімки показують уламки бомбардувальників, які досі знаходяться на авіабазі Бєлая в Іркутській області та авіабазі Оленья в Мурманській області – двох авіабазах, які українські війська завдали ударів під час операції "Павутина".

Нагадаємо:

  • 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п'ять аеродромів на території РФ: "Оленья" в Мурманській, "Бєлая" в Іркутській, "Дягілево" в Рязанській, "Іваново" в Іванівській та "Українка" в Амурській областях. 
  • Удар по авіабазі "Бєлая", розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали FPV-дрони, частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів. 
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
  • В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.

російсько-українська війнаавіаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що надасть Україні Patriot
Reuters: в ЄС погодились знизити граничну ціну на російську нафту на 15%
Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України
Прокуратура пояснила, чому київський наркодилер, засуджений до 5 років, зараз на волі
Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії
фотоНа Київщині чоловік підірвав гранату й поранив 5 поліцейських, його застрелили
Усі новини...
російсько-українська війна
Ми намагаємося менше втрачати, бо більше людей вже не буде – Всеволод Кожемяко, засновник "Хартії" 
Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: домовилися разом реагувати на виклики мінливого світу
Росіяни атакували "Шахедами" Чугуїв: пошкоджено промислове підприємство
Останні новини
05:35
фотоРФ будує бункери і ангари на своїх авіабазах після успіху операції "Павутина" – ISW
04:50
Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: домовилися разом реагувати на виклики мінливого світу
04:38
Трамп заявив, що надасть Україні Patriot
03:23
Reuters: в ЄС погодились знизити граничну ціну на російську нафту на 15%
02:59
Росіяни атакували "Шахедами" Чугуїв: пошкоджено промислове підприємство
02:32
"У нас їх залишилося всього 6": Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть Україні Patriot
01:35
Біткоїн сягнув нового історичного максимуму: понад 119 тисяч доларів
01:27
Телескоп Джеймса Вебба показав, як формуються зірки в туманності за 4000 світлових років від Землі
00:34
Фізична активність – еліксир молодості: вона може знизити ризик передчасної смерті на 40%
00:26
"Челсі" здобув розгромну перемогу над "ПСЖ" у фіналі клубного ЧС-2025 з футболу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: