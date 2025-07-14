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РФ строит бункеры и ангары на своих авиабазах после успеха операции "Паутина" – ISW

Алена МазуренкоПонедельник, 14 июля 2025, 05:35
РФ строит бункеры и ангары на своих авиабазах после успеха операции Паутина – ISW
фото из открытых источников

Спутниковые снимки говорят о том, что Россия начинает строить защитные сооружения на своих авиабазах после успеха операции "Паутина", уничтожившей часть стратегической авиации РФ.

Источник: отчет института изучения войны (ISW)

Дословно: "Недавние спутниковые снимки говорят о том, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Украины "Паутина" 1 июня".

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Детали: Frontelligence Insight сообщила, что спутниковые снимки, собранные 7 июля, показывают, что российские войска построили примерно 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий похожих на ангары на авиабазе Халино в Курской области.

Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 27 июня на авиабазе Халино, тоже показывают усиленные ангары.

 

Снимки, собранные 9 июля, показывают, что российские войска построили два бетонных сооружения, похожие на бункеры на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.

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Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 7 июля, также показывают бетонные укрытия самолетов.

Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки от 9 июля не показывают никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

 

Кроме того, недавние спутниковые снимки показывают обломки бомбардировщиков, до сих пор находящихся на авиабазе Белая в Иркутской области и авиабазе Оленья в Мурманской области - двух авиабазах, которые украинские войска нанесли удары во время операции "Паутина".

Напомним:

  • 1 июня Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, "Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.
  • Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.
  • Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
  • В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.

российско-украинская войнаавиаСБУ
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