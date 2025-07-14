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Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів – Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 14 липня 2025, 07:11
Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів – Генштаб
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 130 російських загарбників та понад 280 одницб озброєння та військової техніки окупантів.  

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 035 060 (+1 130) осіб,
  • танків – 11 019 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22 987 (+4) од,
  • артилерійських систем – 30 294 (+51) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102) од,
  • спеціальної техніки – 3 932 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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