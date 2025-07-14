Росія за добу втратила ще понад тисячу солдатів – Генштаб
Понеділок, 14 липня 2025, 07:11
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 130 російських загарбників та понад 280 одницб озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 035 060 (+1 130) осіб,
- танків – 11 019 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 987 (+4) од,
- артилерійських систем – 30 294 (+51) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102) од,
- спеціальної техніки – 3 932 (+3) од.
Дані уточнюються.