Россия за сутки потеряла еще более тысячи солдат – Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 130 российских захватчиков и более 280 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.07. 25 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 1 035 060 (+1 130) человек,

танков – 11 019 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 22 987 (+4) ед,

артиллерийских систем – 30 294 (+51) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102) ед,

специальной техники – 3 932 (+3) ед.

Данные уточняются.