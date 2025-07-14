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Россия за сутки потеряла еще более тысячи солдат – Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 14 июля 2025, 07:11
Россия за сутки потеряла еще более тысячи солдат – Генштаб
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 130 российских захватчиков и более 280 единиц вооружения и военной техники оккупантов. 

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 035 060 (+1 130) человек,
  • танков – 11 019 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 987 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 30 294 (+51) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102) ед,
  • специальной техники – 3 932 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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