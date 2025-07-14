Россия за сутки потеряла еще более тысячи солдат – Генштаб
Понедельник, 14 июля 2025, 07:11
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 130 российских захватчиков и более 280 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.07. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 035 060 (+1 130) человек,
- танков – 11 019 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 987 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 30 294 (+51) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102) ед,
- специальной техники – 3 932 (+3) ед.
Данные уточняются.