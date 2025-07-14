Російські дрони влучили на Дніпропетровщині: поранений дорослий і 2 дітей  

Три людини, серед яких двоє дітей, дістали поранення внаслідок російських ударів безпілотниками по Дніпропетровській області вночі 14 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі агресор спрямував на область безпілотники. 10 з них, за інформацією ПвК, збили оборонці неба. Але є і влучання у двох районах. У Дніпровському постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий"".



Деталі: Внаслідок атаки загорілися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Крім того, 7 автомобілів знищено, ще 4 – пошкоджено.

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Також вирувала пожежа у Криворізькому районі. Там понівечена інфраструктура.



Нікопольський район окупати атакували FPV-дронами та артилерією – били по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Минулося без постраждалих.