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Российские дроны ударили по Днепропетровщине: ранен взрослый и 2 детей

Ирина БалачукПонедельник, 14 июля 2025, 07:51
Российские дроны ударили по Днепропетровщине: ранен взрослый и 2 детей
Пожар, вызванный российским ударом по Днепропетровской области. Фото из Telegram Сергея Лысака

Три человека, среди которых двое детей, получили ранения в результате российских ударов беспилотниками по Днепропетровской области ночью 14 июля.

Источник: глава ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью агрессор направил на область беспилотники. 10 из них, по информации ВК, сбили защитники неба. Но есть и попадания в двух районах. В Днепровском пострадали три человека. Все госпитализированы. Две 13-летние девочки в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина – "тяжелый"".

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Детали: В результате атаки загорелись 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес. Кроме того, 7 автомобилей уничтожены, еще 4 – повреждены.

Также бушевал пожар в Криворожском районе. Там повреждена инфраструктура.

Никопольский район оккупанты атаковали FPV-дронами и артиллерией – били по Никополю, Покровской и Марганецкой общинах. Обошлось без пострадавших.

Днепропетровская областьбеспилотникидети
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