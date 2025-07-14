Росіяни вдарили по Сумщині: 2 загиблих, 4 поранених

Дві людини загинули та ще чотири дістали поранення внаслідок російської атаки у Сумській області.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram та ДСНС в Facebook

Пряма мова очільника області: "У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм".

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Деталі: Крім того, 4 мешканців одного з багатоквартирних будинків дістали поранення. Серед них 7-річна дитина.

"Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно", – уточнив голова ОВА.

За його словами, у Шостці зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель.

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У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа та пошкоджені нежитлові будівлі. Минулося без постраждалих.

Фото ДСНС

У ДСНС додали, що 14 липня ворожі БпЛА атакували один із об’єктів цивільної інфраструктури м. Суми. Відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим займанням.

Зазначається, що пожежа була масштабною – горіло як всередині приміщення, так і на покрівлі.

У ДСНС уточнили, що гасіння проводили одночасно за кількома напрямками, зокрема й на висоті з використанням спеціальної техніки.

"Попри всі складнощі, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу", – підсумували у службі.