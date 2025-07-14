Россияне ударили по Сумской области: 2 погибших, 4 раненых

Два человека погибли и еще четыре получили ранения в результате российской атаки в Сумской области.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram и ГСЧС в Facebook

Прямая речь главы области: "В Шосткинской общине в результате ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин – 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли на месте от полученных травм".

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Детали: Кроме того, 4 жителей одного из многоквартирных домов получили ранения. Среди них 7-летний ребенок.

"Госпитализированы 30-летняя мать с сыном, они не тяжелые. Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина, лечится амбулаторно", – уточнил глава ОГА.

По его словам, в Шостке разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых зданий.

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В Сумской общине в результате попаданий БпЛА возник пожар и повреждены нежилые здания. Обошлось без пострадавших.

фото ГСЧС

В ГСЧС добавили, что 14 июля вражеские БпЛА атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры г. Сумы. Произошло частичное разрушение нежилого здания с последующим возгоранием".

Отмечается, что пожар был масштабным – горело как внутри помещения, так и на кровле.

В ГСЧС уточнили, что тушение проводили одновременно по нескольким направлениям, в том числе и на высоте с использованием специальной техники.

"Несмотря на все сложности, спасателям удалось ликвидировать пожар", – подытожили в службе.