ППО вночі знешкодила 108 БпЛА, є влучання у 10 локаціях

У ніч на 14 липня російські загарбники атакували 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Реклама:

Крім того, 47 дронів-імітаторів було локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.