ППО вночі знешкодила 108 БпЛА, є влучання у 10 локаціях
Понеділок, 14 липня 2025, 08:44
У ніч на 14 липня російські загарбники атакували 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
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Крім того, 47 дронів-імітаторів було локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.