ПВО ночью сбила 108 БпЛА, есть попадания в 10 локациях

В ночь на 14 июля российские захватчики атаковали 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, востоке и в центре страны.

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Кроме того, 47 дронов-имитаторов были локационно потеряны, или подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.