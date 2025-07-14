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Спецпосланець Трампа прибув до Києва

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 14 липня 2025, 09:18
Спецпосланець Трампа прибув до Києва
Cпецпредставник Трампа Кіт Келлог Фото Getty Images

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог у понеділок, 14 липня, прибув з візитом до Києва.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram

Деталі: Серед тем, які українська сторона хоче порушити на під час візиту Келлога, Єрмак відзначив оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист цивільних, посилення співпраці між Україною та США.

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"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", – написав він.

Що було раніше:

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  • Келлог анонсував візит до України під час Конференції з питань відновлення України, що проходила в Римі. За його словами, візит триватиме тиждень.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжить працювати з американською стороною на військовому рівні, зокрема з Келлогом.

СШАУкраїна
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