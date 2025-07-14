Спецпосланець Трампа прибув до Києва
Понеділок, 14 липня 2025, 09:18
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог у понеділок, 14 липня, прибув з візитом до Києва.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram
Деталі: Серед тем, які українська сторона хоче порушити на під час візиту Келлога, Єрмак відзначив оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист цивільних, посилення співпраці між Україною та США.
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"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", – написав він.
Що було раніше:
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- Келлог анонсував візит до України під час Конференції з питань відновлення України, що проходила в Римі. За його словами, візит триватиме тиждень.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжить працювати з американською стороною на військовому рівні, зокрема з Келлогом.