Спецпосланець Трампа прибув до Києва

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог у понеділок, 14 липня, прибув з візитом до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram

Деталі: Серед тем, які українська сторона хоче порушити на під час візиту Келлога, Єрмак відзначив оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист цивільних, посилення співпраці між Україною та США.

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"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", – написав він.

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