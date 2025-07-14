Спецпосланник Трампа прибыл в Киев
Понедельник, 14 июля 2025, 09:18
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в понедельник, 14 июля, прибыл с визитом в Киев.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram
Детали: Среди тем, которые украинская сторона хочет поднять во время визита Келлога, Ермак отметил оборону, укрепление безопасности, оружие, санкции, защиту гражданских, усиление сотрудничества между Украиной и США.
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"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу – это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", – написал он.
Что предшествовало:
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- Келлог анонсировал визит в Украину во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме. По его словам, визит продлится неделю.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина продолжит работать с американской стороной на военном уровне, в частности с Келлогом.