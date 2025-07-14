Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецпосланник Трампа прибыл в Киев

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 14 июля 2025, 09:18
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог Фото Getty Images

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в понедельник, 14 июля, прибыл с визитом в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram

Детали: Среди тем, которые украинская сторона хочет поднять во время визита Келлога, Ермак отметил оборону, укрепление безопасности, оружие, санкции, защиту гражданских, усиление сотрудничества между Украиной и США.

Реклама:

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу – это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", – написал он.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Келлог анонсировал визит в Украину во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме. По его словам, визит продлится неделю.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина продолжит работать с американской стороной на военном уровне, в частности с Келлогом.

СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоСпецпосланник Трампа прибыл в Киев
Axios: Путин предупредил Трампа, что в следующие 60 дней планирует наступление на востоке Украины
Reuters: в ЕС согласились снизить предельную цену на российскую нефть на 15%
Сенатор Грэм: В ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для Украины
Прокуратура объяснила, почему киевский наркодилер, приговоренный к 5 годам, сейчас на свободе
Польша и Украина в Луцке почтили память жертв Волынской трагедии
Все новости...
США
Axios: Путин предупредил Трампа, что в следующие 60 дней планирует наступление на востоке Украины
Трамп может предоставить Украине наступательное оружие – СМИ
Лавров встретился с главой МИД Китая: договорились вместе реагировать на вызовы меняющегося мира
Последние новости
09:55
Усик вместе с Брэнсоном представит в Лондоне мозаику "Боривитер"
09:46
В Германии из продуктового магазина изъяли наркотики на 20 млн евро
09:36
Импорт электроэнергии в Украину удвоился в два раза
09:18
фото, видеоСпецпосланник Трампа прибыл в Киев
09:16
интервьюВсеволод Кожемяко: Армия - это бизнес, только гораздо более трагичный
09:16
В Украине снизились цены на помидоры: сколько они стоят
09:07
Макрон хочет существенного увеличения расходов на оборону из-за угрозы РФ
08:44
ПВО ночью сбила 108 БпЛА, есть попадания в 10 локациях
08:42
фото, видео Россияне ударили по Сумской области: 2 погибших, 4 раненых
08:17
На фронте 212 боев, почти половина из которых на 2 направлениях – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: