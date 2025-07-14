"Шахеди" атакують Суми, є влучання в навчальний заклад і поранені
Понеділок, 14 липня 2025, 11:13
Вдень 14 липня російські окупаційні війська атакують Суми безпілотниками типу "Шахед".
Джерело: мер Сум Олександр Лисенко в Telegram, "Кордон.Медіа", очільник Сумської ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Суми, місто під атакою "Шахедів"! Перебувайте в безпеці! На місто заходять ще нові!".
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Деталі: Місцеві журналісти з посиланням на джерела пишуть, що було влучання по навчальному закладу в Сумах.
Очільник області підтвердив, що ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади.
Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджено будівлі.
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На місці працюють відповідні служби. Деталі та масштаби руйнувань з’ясовуються.