"Шахеды" атаковали Сумы, есть попадание в учебное заведение и раненые

Днем 14 июля российские оккупационные войска атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", по предварительной информации прокуратуры, ранения получили 6 человек.

Источник: мэр Сум Александр Лысенко в Telegram, "Кордон.Медиа", глава Сумской ОВА Олег Григоров, Сумская областная прокуратура

Прямая речь: "Сумы, город под атакой "Шахедов"! Находитесь в безопасности! На город заходят еще новые!".

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Детали: Местные журналисты со ссылкой на источники пишут, что было попадание по учебному заведению в Сумах.

Глава области подтвердил, что вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской общины.

В результате атаки есть раненые (по данным прокуратуры, их шесть -ред). Также повреждены здания.

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На месте работают соответствующие службы. Детали и масштабы разрушений выясняются.

Обновлено: В 12.30 ОВА сообщила, что враг нанес повторный удар беспилотником по Сумской общине. После второго удара люди, к счастью, не пострадали.

Предварительно, в результате первого удара пострадали шесть человек: трое женщин и трое мужчин.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.