Росіяни скинули КАБ на Борівське, загинула людина, ще 4 постраждали – Харківська ОВА

У понеділок вранці росіяни скинули КАБ на село Борівське Щвеченківської громади, у результаті чого загинула людина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Росіяни обстріляли територію Шевченківської громади".

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Деталі: За його словами, у селі Борівське внаслідок влучання ворожої КАБ загинула людина.

Ще 4 людей постраждали. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.