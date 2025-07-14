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Россияне сбросили КАБ на Боровское, погиб человек, еще 4 пострадали – Харьковская ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 14 июля 2025, 11:26
Россияне сбросили КАБ на Боровское, погиб человек, еще 4 пострадали – Харьковская ОВА
Иллюстративное фото: Харковская ОВА

В понедельник утром россияне сбросили КАБ на село Боровское Щвеченковской громады, в результате чего погиб человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Россияне обстреляли территорию Шевченковской громады".

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Детали: По его словам, в селе Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек.

Еще 4 человека пострадали. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Харьковская областьроссийско-украинская войнажертвы
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