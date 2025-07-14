Россияне сбросили КАБ на Боровское, погиб человек, еще 4 пострадали – Харьковская ОВА
Понедельник, 14 июля 2025, 11:26
В понедельник утром россияне сбросили КАБ на село Боровское Щвеченковской громады, в результате чего погиб человек.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Россияне обстреляли территорию Шевченковской громады".
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Детали: По его словам, в селе Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек.
Еще 4 человека пострадали. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.