Россияне сбросили КАБ на Боровское, погиб человек, еще 4 пострадали – Харьковская ОВА

В понедельник утром россияне сбросили КАБ на село Боровское Щвеченковской громады, в результате чего погиб человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Россияне обстреляли территорию Шевченковской громады".

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Детали: По его словам, в селе Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек.

Еще 4 человека пострадали. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.