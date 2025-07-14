7 корпус ДШВ очолив Герой України

Полковник Євген Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Джрело: пресслужба корпусу в соцмережах

Деталі: До призначення на посаду командира корпусу Герой України Ласійчук очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, загартовану у боях за Донеччину та Харківщину. Також у лютому 2025 року, попри чисельну перевагу противника, легендарна "25-ка" зупинила просування ворога у напрямку Покровської агломерації, зазначають десантники.

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Під керівництвом полковника Євгена Ласійчука 7 корпус ДШВ об'єднає десантні військові частини південно-східного регіону:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ

77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України

78 окремий десантно-штурмовий полк

Полковник Євген Ласійчук – лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Що передувало: На початку лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Олександр Сирський заявили про те, що Сили оборони починають переходити на корпусну систему.

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