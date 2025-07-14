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7 корпус ДШВ возглавил Герой Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 июля 2025, 11:55
7 корпус ДШВ возглавил Герой Украины
Евгений Ласийчук. фото из Facebook ДШВ

Полковник Евгений Ласийчук возглавил 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

Джрело: пресс-служба корпуса в соцсетях

Детали: До назначения на должность командира корпуса Герой Украины Ласийчук возглавлял 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, закаленную в боях за Донецкую и Харьковскую области. Также в феврале 2025 года, несмотря на численное превосходство противника, легендарная "25-ка" остановила продвижение врага в направлении Покровской агломерации, отмечают десантники.

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Под руководством полковника Евгения Ласийчука 7 корпус ДШВ объединит десантные воинские части юго-восточного региона:

  • 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада
  • 79 отдельная десантно-штурмовая Таврийская бригада
  • 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ
  • 77 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины
  • 78 отдельный десантно-штурмовой полк

Полковник Евгений Ласийчук – рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней. В 2024-м получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

Что предшествовало: В начале февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский заявили о том, что Силы обороны начинают переходить на корпусную систему.

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Вооруженные силы
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