Армія РФ атакувала дронами Херсон: четверо поранених

Вдень 14 липня російські війська атакували Херсон, унаслідок чого постраждали четверо мирних жителів. Усі отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали троє чоловіків.

Реклама:

Двох із них – 57 та 54 років – із мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями доставили до лікарні правоохоронці. Ще один потерпілий самостійно звернувся по медичну допомогу. Його стан нині уточнюють медики.

Згодом, близько 15:00, ворожий дрон завдав удару по центральній частині міста. Постраждала 67-річна жінка – вона дістала уламкові поранення обличчя та шиї.

Наразі потерпіла під наглядом лікарів.