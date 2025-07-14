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Армія РФ атакувала дронами Херсон: четверо поранених

Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 15:56
Армія РФ атакувала дронами Херсон: четверо поранених
Ілюстративне фото: Getty Images

Вдень 14 липня  російські війська атакували Херсон, унаслідок чого постраждали четверо мирних жителів. Усі отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали троє чоловіків.

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Двох із них – 57 та 54 років – із мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями доставили до лікарні правоохоронці. Ще один потерпілий самостійно звернувся по медичну допомогу. Його стан нині уточнюють медики.

Згодом, близько 15:00, ворожий дрон завдав удару по центральній частині міста. Постраждала 67-річна жінка – вона дістала уламкові поранення обличчя та шиї.

Наразі потерпіла під наглядом лікарів.

Херсонбезпілотники
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