Армия РФ атаковала дронами Херсон: четверо раненых

Днем 14 июля российские войска атаковали Херсон, в результате чего пострадали четверо мирных жителей. Все получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что российский беспилотник атаковал Днепровский район Херсона. В результате удара ранения получили трое мужчин.

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Двух из них – 57 и 54 лет – с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу правоохранители. Еще один пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его состояние сейчас уточняют медики.

Впоследствии, около 15:00, вражеский дрон нанес удар по центральной части города. Пострадала 67-летняя женщина – она получила осколочные ранения лица и шеи.

Сейчас пострадавшая под наблюдением врачей.