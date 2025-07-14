Правоохоронці викрили схему розкрадання в МОЗ: тривають обшуки – джерело

Національна поліція та прокуратура 14 липня проводять обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела, йдеться про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоровʼя України.

Реклама:

В ході розслідування правоохоронці виявили схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах "під прикриттям безпосередньо керівництва МОЗ", яка діяла в 2024-25 роках (кримінальне провадження відкрито на початку 2025 року -ред).

Йдеться про десятки мільйонів гривень бюджетних коштів, додав співрозмовник УП.