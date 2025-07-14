Правоохоронці заявили про схему розкрадання мільйонів на паліативній допомозі

Правоохоронці заявили про викриття схеми заволодіння посадовими особами ряду закладів охорони здоров’я мільйонів бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція, Бюро економічної безпеки

Деталі: За даними слідства, службові особи закладів охорони здоров’я під час реалізації бюджетної програми державних гарантій медичного обслуговування населення, головним розпорядником якої є Міністерство охорони здоров’я України, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

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Зокрема, заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ для надання медичних послуг у рамках програми медичних гарантій у 2024 році заволоділи мільйонами бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я, наголошують в ОГП.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 14 липня детективи БЕБ України та працівники ДСР Національної поліції України провели ряд обшуків за місцями роботи та проживання лікарів, під час яких виявлено та вилучено документи, які стали підставою для нарахування та виплати лікарям грошових коштів за 2024 рік за нібито надані медичні послуги пацієнтам, які фактично не надавались.

Дослівно ОГП: "Йдеться про мільйонні суми бюджетних коштів. Перевіряється причетність посадових осіб Національної служби здоров’я України та МОЗ України до вчинення зазначених злочинів.

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Також тривають слідчі дії з метою перевірки причетності до згаданої схеми заволодіння бюджетними коштами інших медичних закладів, які надавали аналогічні послуги".

Що передувало: Джерело "Української правди" повідомило, що Національна поліція та прокуратура 14 липня проводять обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя у справі про заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. У Міністерстві охорони здоровʼя України заперечили інформацію про обшук в філійованих структурах НСЗУ та заявили, що МОЗ не має відношення до вказаних в публікації "схем".