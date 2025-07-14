Источник УП сообщил о разоблаченной схеме хищения в Минздраве и обысках: Министерство отрицает

Источник "Украинской правды" сообщил, что Национальная полиция и прокуратура 14 июля проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья. В Министерстве здравоохранения Украины опровергли эту информацию.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба Минздрава в комментарии УП

Детали: По словам источника, речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.

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В ходе расследования правоохранители обнаружили схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах "под прикрытием непосредственно руководства Минздрава", которая действовала в 2024-25 годах (уголовное производство открыто в начале 2025 года -ред).

Речь идет о десятках миллионов гривен бюджетных средств, добавил собеседник УП.

Обновлено: В свою очередь Министерство здравоохранения заявило, что:

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- никаких обысков в аффилированных структурах НСЗУ не проводится;

- нынешнее руководство Минздрава не является фигурантами уголовных производств по завладению бюджетными средствами в особо крупных размерах и не имеет отношения к указанным в публикации "схемам";

Отдельно отмечается, что Минздрав и НСЗУ всегда открыты для правоохранительных органов по всем вопросам использования средств программы медицинских гарантий.