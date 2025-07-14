У партії Фіцо відкинули прохання Чехії зняти блокаду санкцій проти Росії
У Словаччині проігнорували заклик чеського прем’єра Петра Фіали до Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії – у керівництві партії заявили, що не змінюватимуть свою позицію.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на IDNES, який опублікував заяву віцеголови керівної партії Smér-SD Річарда Такача
Деталі: У своєму дописі у Facebook Такач, який також є міністром сільського господарства, опублікував лаконічну заяву у відповідь на заклик прем’єра Чехії Петра Фіали до Роберта Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій проти РФ, який той блокує, висуваючи вимоги щодо європейського плану повної відмови від газу з Росії.
"Словаччина не буде "автоматом для голосування" для Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав посадовець.
Нагадаємо:
- Минулого тижня Фіцо заявив, що націлений до вівторка, 15 липня, досягти угоди з Єврокомісією щодо гарантій, що Словаччина не постраждає від повної відмови від російського газу – і це, відповідно, розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.
- Втім, з’явилась інформація, що тепер новий санкційний пакет блокує не лише Словаччина, а й Мальта.