Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У партії Фіцо відкинули прохання Чехії зняти блокаду санкцій проти Росії

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 16:21
У партії Фіцо відкинули прохання Чехії зняти блокаду санкцій проти Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

У Словаччині проігнорували заклик чеського прем’єра Петра Фіали до Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії – у керівництві партії заявили, що не змінюватимуть свою позицію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на IDNES, який опублікував заяву віцеголови керівної партії Smér-SD Річарда Такача 

Деталі: У своєму дописі у Facebook Такач, який також є міністром сільського господарства, опублікував лаконічну заяву у відповідь на заклик прем’єра Чехії Петра Фіали до Роберта Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій проти РФ, який той блокує, висуваючи вимоги щодо європейського плану повної відмови від газу з Росії.  

Реклама:

"Словаччина не буде "автоматом для голосування" для Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав посадовець. 

Нагадаємо:

СловаччинасанкціїФіцо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Верховна Рада планує звільнити уряд 16 липня – джерела
Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін
18-й пакет санкцій проти Росії наразі блокують Словаччина і Мальта – джерела
Уряд підтримав збільшення виплат при народженні дитини: одноразова допомога складатиме 50 тис грн
Мерц заявив про посилення умов виплати соцдопомоги, яку отримують й біженці з України
фото7 корпус ДШВ очолив Герой України
Усі новини...
Словаччина
18-й пакет санкцій проти Росії наразі блокують Словаччина і Мальта – джерела
ЗМІ: Прем’єр Чехії написав Фіцо листа, де закликав не блокувати санкції проти РФ
ЄС знову не зміг узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування Словаччини
Останні новини
17:09
оновленоДжерело УП повідомило про викриту схему розкрадання в МОЗ та обшуки: Міністерство заперечує
17:01
У Китаї університет відрахував студентку через "неналежні стосунки" з українським кіберспортсменом
17:01
Україна фіналізує єдину зону роумінгу з Євросоюзом без доплат
16:39
Остап Українець анонсував, що робитиме на посаді військового радника мовного омбудсмена
16:36
У США побудують завод, який вироблятиме хімічні компоненти для українського ОПК
16:34
фотоКількість постраждалих від атаки дронами по Златополю на Харківщині зросла до десяти
16:30
Один раз на 9 днів на 2 години: на окупованій Росією Донеччині виник гострий дефіцит води
16:21
У партії Фіцо відкинули прохання Чехії зняти блокаду санкцій проти Росії
16:20
Використання чат-ботів замість звернення до психотерапевтів несе "значні ризики" – дослідження
16:15
Мотиваційний лист для вступу: коли треба подавати та чи впливає він на конкурсний бал
Усі новини...
Реклама:
Реклама: