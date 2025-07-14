У партії Фіцо відкинули прохання Чехії зняти блокаду санкцій проти Росії

У Словаччині проігнорували заклик чеського прем’єра Петра Фіали до Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії – у керівництві партії заявили, що не змінюватимуть свою позицію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на IDNES, який опублікував заяву віцеголови керівної партії Smér-SD Річарда Такача

Деталі: У своєму дописі у Facebook Такач, який також є міністром сільського господарства, опублікував лаконічну заяву у відповідь на заклик прем’єра Чехії Петра Фіали до Роберта Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій проти РФ, який той блокує, висуваючи вимоги щодо європейського плану повної відмови від газу з Росії.

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"Словаччина не буде "автоматом для голосування" для Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав посадовець.

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