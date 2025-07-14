В партии Фицо отвергли просьбу Чехии снять блокаду санкций против России
В Словакии проигнорировали призыв чешского премьера Петра Фиалы к Роберту Фицо разблокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России – в руководстве партии заявили, что не будут менять свою позицию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, который опубликовал заявление вице-председателя правящей партии Smér-SD Ричарда Такача
Детали: В своей заметке в Facebook Такач, который также является министром сельского хозяйства, опубликовал лаконичное заявление в ответ на призыв премьера Чехии Петра Фиалы к Роберту Фицо поддержать 18-й пакет санкций против РФ, который тот блокирует, выдвигая требования по европейскому плану полного отказа от газа из России.
"Словакия не будет "автоматом для голосования" для Брюсселя просто потому, что этого хочет чешский премьер. Для меня и всего правительства защита наших национальных интересов стоит выше политических писем из Праги", – написал чиновник.
Напомним:
- На прошлой неделе Фицо заявил, что нацелен до вторника, 15 июля, достичь соглашения с Еврокомиссией относительно гарантий, что Словакия не пострадает от полного отказа от российского газа – и это, соответственно, разблокирует принятие 18-го пакета санкций против России.
- Впрочем, появилась информация, что теперь новый санкционный пакет блокирует не только Словакия, но и Мальта.