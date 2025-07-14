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В партии Фицо отвергли просьбу Чехии снять блокаду санкций против России

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 16:21
В партии Фицо отвергли просьбу Чехии снять блокаду санкций против России
Иллюстративное фото: Getty Images

В Словакии проигнорировали призыв чешского премьера Петра Фиалы к Роберту Фицо разблокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России – в руководстве партии заявили, что не будут менять свою позицию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, который опубликовал заявление вице-председателя правящей партии Smér-SD Ричарда Такача

Детали: В своей заметке в Facebook Такач, который также является министром сельского хозяйства, опубликовал лаконичное заявление в ответ на призыв премьера Чехии Петра Фиалы к Роберту Фицо поддержать 18-й пакет санкций против РФ, который тот блокирует, выдвигая требования по европейскому плану полного отказа от газа из России.

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"Словакия не будет "автоматом для голосования" для Брюсселя просто потому, что этого хочет чешский премьер. Для меня и всего правительства защита наших национальных интересов стоит выше политических писем из Праги", – написал чиновник.

Напомним:

СловакиясанкцииФицо
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