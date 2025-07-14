Правоохранители заявили о схеме хищения миллионов на паллиативной помощи

Правоохранители заявили о разоблачении схемы завладения должностными лицами ряда учреждений здравоохранения миллионов бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, Бюро экономической безопасности

Детали: По данным следствия, должностные лица учреждений здравоохранения при реализации бюджетной программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, главным распорядителем которой является Министерство здравоохранения Украины, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

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В частности, учреждения здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ для оказания медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий в 2024 году завладели миллионами бюджетных средств, путем внесения недостоверных сведений в электронную систему здравоохранения, отмечают в ОГП.

В рамках досудебного расследования уголовного производства 14 июля детективы БЭБ Украины и работники ДСР Национальной полиции Украины провели ряд обысков по местам работы и проживания врачей, во время которых обнаружены и изъяты документы, которые стали основанием для начисления и выплаты врачам денежных средств за 2024 год за якобы оказанные медицинские услуги пациентам, которые фактически не предоставлялись.

Дословно ОГП: "Речь идет о миллионных суммах бюджетных средств. Проверяется причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины к совершению указанных преступлений.

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Также продолжаются следственные действия с целью проверки причастности к упомянутой схеме завладения бюджетными средствами.

Что предшествовало: Источник "Украинской правды" сообщил, что Национальная полиция и прокуратура 14 июля проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья по делу о завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. В Министерстве здравоохранения Украины отрицали информацию об обыске в филиальных структурах НСЗУ и заявили, что Минздрав не имеет отношения к указанным в публикации "схемам".