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Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 18:33
Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

Деталі: За словами Трампа, що одна з причин візиту Рютте до США полягає в тому, "що ми дуже незадоволені – я незадоволений – Росією".

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"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – Ред.)", – додав він.

Президент США укотре заявив, що хоче покласти край повномасштабній війні Росії проти Україн і "розчарований Путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому, але, схоже, цього не буде".

"Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", – сказав Трамп.

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ТрампРосія
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