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Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 18:33
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

Детали: По словам Трампа, одна из причин визита Рютте в США заключается в том, "что мы очень недовольны – я недоволен – Россией".

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"Мы очень, очень недовольны ими (Россией. – Ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень строгие тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. – Ред.)", – добавил он.

Президент США в очередной раз заявил, что хочет положить конец полномасштабной войне России против Украины и "разочарован Путиным, потому что думал, что мы договоримся два месяца назад, но, похоже, этого не будет".

"Поэтому, исходя из этого, мы введем вторичные тарифы. Если мы не договоримся за 50 дней, все очень просто: мы повысим тарифы до 100%. Все просто. Надеюсь, нам не придется этого делать", – сказал Трамп.

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Напомним:

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ТрампРосcия
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