Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

Детали: По словам Трампа, одна из причин визита Рютте в США заключается в том, "что мы очень недовольны – я недоволен – Россией".

Реклама:

"Мы очень, очень недовольны ими (Россией. – Ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень строгие тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. – Ред.)", – добавил он.

Президент США в очередной раз заявил, что хочет положить конец полномасштабной войне России против Украины и "разочарован Путиным, потому что думал, что мы договоримся два месяца назад, но, похоже, этого не будет".

"Поэтому, исходя из этого, мы введем вторичные тарифы. Если мы не договоримся за 50 дней, все очень просто: мы повысим тарифы до 100%. Все просто. Надеюсь, нам не придется этого делать", – сказал Трамп.

РЕКЛАМА:

Напомним:

Недавно президент США едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много чепухи".

Он также подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.