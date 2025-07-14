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Трамп: Украина получит дополнительные Patriot "в течение нескольких дней"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 19:04
Трамп: Украина получит дополнительные Patriot в течение нескольких дней
Иллюстративное фото: Getty Images

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о передаче Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

Детали: Трамп подтвердил, что схема по поставкам военной помощи Украине за счет европейских государств также касается систем Patriot – "полной комплектации с батареями".

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"Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими „обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.

Далее президент США заявил, что "есть одна страна, которая имеет 17 Patriot, готовых к отправке", не уточнив, о какой именно стране идет речь.

"И мы будем работать над соглашением, по которому 17 или значительная часть из 17 (систем Patriot. – Ред.) будут отправлены на поле боя. И это можно сделать очень быстро", – считает Трамп.

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Напомним:

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Трамппомощь УкраинеPatriot
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